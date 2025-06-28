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        Elazığ'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

        Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:52
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        Elazığ'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
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        Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.

        Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesi sonucu düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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