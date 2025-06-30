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        Ağın Kaymakamı Yılmaz göreve başladı

        Ağın Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:17
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        Ağın Kaymakamı Yılmaz göreve başladı
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        Ağın Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz, göreve başladı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 1989 yılında Zonguldak'ta doğan Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

        Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve yan dal olarak Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan Yılmaz, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yaptı.

        Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 108. Dönem Mülki İdare Amiri-Zonguldak kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti.

        İl stajını Zonguldak Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Sinop ve Kırıkkale'de yapan Yılmaz, kaymakam refikliği stajını sırasıyla Aydın'ın İncirliova ve Tokat'ın Turhal ilçelerinde tamamladı, Kastamonu'nun Abana ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yürüttü.

        İngiltere'nin Londra kentinde 6 ay İngilizce dil eğitimi alan Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Kahramanmaraş merkezindeki konteyner kentte üç ay koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.

        2023'de Karabük'ün Ovacık Kaymakamı olarak göreve başlayan Yılmaz, atandığı Ağın Kaymakamlığında bugün göreve başladı.

        Kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılan Yılmaz, kurum amirleriyle toplantı yaptı.

        Kurum amirlerine çalışmalarında kolaylık dileyen Yılmaz, ilçede devletin imkanları ölçüsünde daha iyi hizmetlerin yapılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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