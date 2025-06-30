Ağın Kaymakamı Yılmaz göreve başladı

Ağın Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz, göreve başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 1989 yılında Zonguldak'ta doğan Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve yan dal olarak Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan Yılmaz, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yaptı.

Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 108. Dönem Mülki İdare Amiri-Zonguldak kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti.

İl stajını Zonguldak Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Sinop ve Kırıkkale'de yapan Yılmaz, kaymakam refikliği stajını sırasıyla Aydın'ın İncirliova ve Tokat'ın Turhal ilçelerinde tamamladı, Kastamonu'nun Abana ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yürüttü.

İngiltere'nin Londra kentinde 6 ay İngilizce dil eğitimi alan Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Kahramanmaraş merkezindeki konteyner kentte üç ay koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.