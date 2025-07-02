Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ Valisi Hatipoğlu'dan Van firmasına ait yolcu otobüsüne taşlı saldırı iddiasına ilişkin açıklama

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bazı basın ve yayın organlarında Van firmasına ait yolcu otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 00:20 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ Valisi Hatipoğlu'dan Van firmasına ait yolcu otobüsüne taşlı saldırı iddiasına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bazı basın ve yayın organlarında Van firmasına ait yolcu otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Vali Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van haber sitelerinde Van firmasına ait otobüsün taşlı saldırıya uğradığına dair haberle ilgili olarak kamuoyuna doğru bilgi verilmesinin zaruretinin doğduğunu belirtti.

        Adı geçen firmanın otobüs şoförünün sadece kasko firmasına ibraz edilmek üzere tutanak tanzimi talebinde bulunduğunu ve yoluna devam etmeye kalktığını bildiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Sosyal medyaya yansıyan haberler üzerine anılan otobüs Cumhuriyet savcısının talimatı alınarak Malatya'nın Kale ilçesinde tekrar durdurulmuş olup tüm yolcuların beyanı alınarak olay tüm yönleri ile aydınlatılacaktır. Van ilinden her gün sayısız otobüs ilimizde bulunan şehirlerarası terminali de kullanarak yolculuk etmektedir. Üstelik play-off maçı sonrasında dahi hiç bir sorun yaşanmamış iken kardeşliğimize leke süren yaklaşımları nefretle kınıyorum. Olayın takipçisi olacağımın bilinmesini tüm kamuoyuna bildiririm. İki güzide ilimizi hala futboldan dolayı husumetli gibi gösteren bu haberler ne futbolun birleştirici ruhuna ne de illerimiz arasındaki kardeşliğe zarar veremeyecektir. Hiç bir nifak tohumu kardeşliğimize zarar veremeyecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Dede Korkut hikayelerini konu alan yapay zeka destekli resim serg...
        Elazığ'da Dede Korkut hikayelerini konu alan yapay zeka destekli resim serg...
        Elazığ Valiliği havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı malzemelerin kullanım...
        Elazığ Valiliği havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı malzemelerin kullanım...
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailelerine ziyaret
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailelerine ziyaret
        Elazığ'da örtü yangını
        Elazığ'da örtü yangını
        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde av sezonu başladı
        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde av sezonu başladı
        Elazığ'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu
        Elazığ'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu