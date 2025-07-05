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        Elazığ'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:56 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:03
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        Elazığ'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Akpınar Mahallesi Mevlit Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında, dumandan etkilenen Ö.A. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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