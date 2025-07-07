Diyarbakır'da trafik kazasında vefat eden polis memuru Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Çam'ın cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Memleketi Elazığ'dan görev yerine dönerken Ergani ilçesinde 30 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden 40 yaşındaki Çam için İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazını takiben cenaze töreni düzenlendi.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırdı.

Törene, Çam'ın ailesi ve yakınları, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Çam'ın cenazesi merkeze bağlı Balpınar köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Çam'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.