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        Elazığ'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:44
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        Elazığ'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

        İ.G. yönetimindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, Kavakdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cesedi, Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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