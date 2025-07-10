Elazığ'da otomobilin çarptığı 22 yaşındaki yaya öldü
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.M'ye (22) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan B.M. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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