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        Elazığ'da otomobilin çarptığı 22 yaşındaki yaya öldü

        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 23:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 23:47
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        Elazığ'da otomobilin çarptığı 22 yaşındaki yaya öldü
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        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.M'ye (22) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan B.M. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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