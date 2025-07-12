Elazığ'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu.

Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta çöp konteynerinden bebek sesi geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince görgü şahitlerinin de ifadesi doğrultusunda yapılan araştırmada yabancı uyruklu bir kadının evde doğurduğu bebeği ikamet ettiği binanın karşısındaki çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerince konteynerden alınarak battaniyeye sarılan bebek ile polis ekiplerince gözaltına alınan ve kanaması olduğu tespit edilen annesi kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aynı mahallede yaşayan N.K, bir kadının çöp konteynerine bir şey bırakıp daha sonra koşarak karşı apartmana girdiğini gördüğünü, bunun üzerine polise ihbarda bulunduklarını söyledi.