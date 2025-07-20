Şehit babası oğlunun hayrına, yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarımını sağlıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da şehit babası Hasan Alan (45), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hayrına, cami ve Kur'an kurslarındaki yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarılmasını sağlıyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) Elazığ'da yaşayan babası Hasan Alan, oğlu için hayırda bulunmak amacıyla İl Müftülüğü ile iletişime geçerek cami ve Kur'an kurslarında yıpranmış Kur'an-ı Kerimlerin tespit edilmesini sağladı.

Müftülük aracılığıyla hem toplanan hem de kendisinin gidip temin ettiği yıpranan Kur'an-ı Kerimleri İmam-ı Azam Camisinin müştemilatında bir araya getiren Alan, yaklaşık 3 bin Kur'an-ı Kerim'in uzmanlarınca ciltlenmesini ve onarımını yaptırıyor.

Şehit babası Alan'ın masraflarını karşıladığı bu çalışma sayesinde yenilenen Kur'an-ı Kerimler İl Müftülüğü aracılığıyla alındıkları cami ve kurslara teslim ediliyor.

- "Bunu şehit oğlumun hayrına yapıyorum" Alan, AA muhabirine, 5 çocuğundan en büyüğü olan Sefer Alan'ın geçen yıl şehit olduğunu belirterek, oğlunun hayrı için kentte yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarılarak yenilenmesi için bir çalışma başlattığını söyledi. Alan, "Camilerden çok sayıda Kur'an geldi. Getirilme durumu olmayan yerlere de ben gidip yıpranan Kur'an-ı Kerimleri teslim aldım. İl Müftülüğünün onayı ile bu çalışmayı yapıyoruz.3 bin Kur'an-ı Kerim toplandı. Bunların onarım ve ciltleme masraflarını karşılayacağım. Bunu şehit oğlumun hayrına yapıyorum. Kur'an-ı Kerimleri restore edip yeni hale getiriyoruz. İşlemi bitenleri yine geri göndereceğiz. Fazla olanları da cezaevlerine göndereceğiz." dedi. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Alan, ömrü yettikçe oğlu için bu tür hayır işlerini sürdüreceğini belirtti. - "Daima onun ismini yaşatmak istiyorum" Alan, inşaat işleri ile uğraştığını, işlerinden arta kalan vaktini bu çalışmanın yürütüldüğü İmam-ı Azam Camisinin müştemilatında geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti: