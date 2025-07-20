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        Şehit babası oğlunun hayrına, yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarımını sağlıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da şehit babası Hasan Alan (45), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hayrına, cami ve Kur'an kurslarındaki yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarılmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:12
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        Şehit babası oğlunun hayrına, yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarımını sağlıyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da şehit babası Hasan Alan (45), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hayrına, cami ve Kur'an kurslarındaki yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarılmasını sağlıyor.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) Elazığ'da yaşayan babası Hasan Alan, oğlu için hayırda bulunmak amacıyla İl Müftülüğü ile iletişime geçerek cami ve Kur'an kurslarında yıpranmış Kur'an-ı Kerimlerin tespit edilmesini sağladı.

        Müftülük aracılığıyla hem toplanan hem de kendisinin gidip temin ettiği yıpranan Kur'an-ı Kerimleri İmam-ı Azam Camisinin müştemilatında bir araya getiren Alan, yaklaşık 3 bin Kur'an-ı Kerim'in uzmanlarınca ciltlenmesini ve onarımını yaptırıyor.

        Şehit babası Alan'ın masraflarını karşıladığı bu çalışma sayesinde yenilenen Kur'an-ı Kerimler İl Müftülüğü aracılığıyla alındıkları cami ve kurslara teslim ediliyor.

        - "Bunu şehit oğlumun hayrına yapıyorum"

        Alan, AA muhabirine, 5 çocuğundan en büyüğü olan Sefer Alan'ın geçen yıl şehit olduğunu belirterek, oğlunun hayrı için kentte yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarılarak yenilenmesi için bir çalışma başlattığını söyledi.

        Alan, "Camilerden çok sayıda Kur'an geldi. Getirilme durumu olmayan yerlere de ben gidip yıpranan Kur'an-ı Kerimleri teslim aldım. İl Müftülüğünün onayı ile bu çalışmayı yapıyoruz.3 bin Kur'an-ı Kerim toplandı. Bunların onarım ve ciltleme masraflarını karşılayacağım. Bunu şehit oğlumun hayrına yapıyorum. Kur'an-ı Kerimleri restore edip yeni hale getiriyoruz. İşlemi bitenleri yine geri göndereceğiz. Fazla olanları da cezaevlerine göndereceğiz." dedi.

        Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Alan, ömrü yettikçe oğlu için bu tür hayır işlerini sürdüreceğini belirtti.

        - "Daima onun ismini yaşatmak istiyorum"

        Alan, inşaat işleri ile uğraştığını, işlerinden arta kalan vaktini bu çalışmanın yürütüldüğü İmam-ı Azam Camisinin müştemilatında geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu işin ustaları bakım ve ciltleme işini yapıyor. Ciltleme işinin bir kısmını yaptık. Yapılanların hepsi yeni gibi oldu. Bu tür hayır işleriyle uğraşarak oğlumun özlemini, hasretini dindirmeye çalışıyorum, böyle mutlu oluyorum. Bu işi gönülden yapıyorum. Bundan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Şehit babası olmak da gurur verici. Daima onun ismini yaşatmak istiyorum."

        Kur'an-Kerimlerin ciltlenmesi ve onarımını yapan ustalardan Fatih Erdoğan da şehit babası Hasan Alan'ın çok değerli bir çalışma yaptığını belirtti.

        Toplanan Kur'an-ı Kerimlerin en kısa zamanda yenilenmesini sağlayacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Hasan ağabeyimiz her aşamasında bize yardımcı oluyor. Burada kapağı yıpranmış, ipliklerinden ayrılmış Kur'an-ı Kerimlerin sökümünü usulüne göre yapıyoruz. Sonraki aşamada kaplığını takıp, dikimini yapıyoruz. Bu işe emek veren herkese teşekkür ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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