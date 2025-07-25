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        GÜNCELLEME - Elazığ'da tabancayla rastgele ateş açan zanlıya müdahale sırasında bir polis yaralandı

        Elazığ'da havaya rastgele ateş açan ve bir polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:51
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da tabancayla rastgele ateş açan zanlıya müdahale sırasında bir polis yaralandı
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        Elazığ'da havaya rastgele ateş açan ve bir polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde sabah saatlerinde psikolojik sorunlarının olduğu değerlendirilen kişi havaya rastgele ateş açtı.

        Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaklaşık 3 saat boyunca bu kişiyi ikna etmeye çalıştı.

        İkna çabaları sırasında açtığı ateş sonucu bir polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

        Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        - "Tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza geçmiş olsun diyorum"

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den bilgi aldı.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "İlimizde sabah erken saatlerde madde kullanımında olan bir kişi, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. Bu kişi çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.

        Vali Hatipoğlu, daha sonra olayda yaralanan özel harekat polisi Furkan Pazarbaşı'nı tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Geçmiş olsun dileklerini ileten Hatipoğlu, polisin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

        Vali Hatipoğlu'na ziyaretinde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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