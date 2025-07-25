GÜNCELLEME - Elazığ'da tabancayla rastgele ateş açan zanlıya müdahale sırasında bir polis yaralandı

Elazığ'da havaya rastgele ateş açan ve bir polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde sabah saatlerinde psikolojik sorunlarının olduğu değerlendirilen kişi havaya rastgele ateş açtı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaklaşık 3 saat boyunca bu kişiyi ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları sırasında açtığı ateş sonucu bir polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

- "Tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza geçmiş olsun diyorum"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den bilgi aldı.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "İlimizde sabah erken saatlerde madde kullanımında olan bir kişi, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. Bu kişi çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.