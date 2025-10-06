Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cemalettin Emiroğlu Bulvarı Sürsürü Kavşağı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFB 330 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADA 004 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç kavşağa çıkarak durdu.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
