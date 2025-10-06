Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:43
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Cemalettin Emiroğlu Bulvarı Sürsürü Kavşağı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFB 330 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADA 004 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç kavşağa çıkarak durdu.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

