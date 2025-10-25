Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:19 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:22
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DM 170 ve 23 FN 593 plakalı otomobiller ile 23 ADM 457 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

