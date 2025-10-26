Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı.
Palu Köprüsü mevkisine gezmeye giden 4 kişilik aile, su debisinin yükselmesiyle nehir yatağındaki tümsekte mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bot yardımıyla aileyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
