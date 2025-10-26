Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

        Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.10.2025 - 17:20
        Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı
        Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı.

        Palu Köprüsü mevkisine gezmeye giden 4 kişilik aile, su debisinin yükselmesiyle nehir yatağındaki tümsekte mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bot yardımıyla aileyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

