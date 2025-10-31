Baskil'de "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı

Toplantıda, 2026 yılında yapılacak çalışmaların da planlamasının yapıldığını ifade eden Çıkrık, yapılan yatırımların köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı"na, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Ayhan, İl Genel Meclis üyeleri, ilgili kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

