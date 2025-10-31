Habertürk
        Baskil'de "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:17
        Baskil'de "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı"na, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Ayhan, İl Genel Meclis üyeleri, ilgili kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Kaymakam Çıkrık, yaptığı açıklamada, toplantıda 2025-2026 yılına ilişkin yatırımları değerlendirdiklerini, muhtarların taleplerini aldıklarını söyledi.

        Toplantıda, 2026 yılında yapılacak çalışmaların da planlamasının yapıldığını ifade eden Çıkrık, yapılan yatırımların köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

