        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Kovancılar'da park düzenleme çalışması yürütülüyor

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park düzenleme çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:55
        Kovancılar'da park düzenleme çalışması yürütülüyor
        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park düzenleme çalışması yürütülüyor.

        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaptığı açıklamada, mahallelerin eksiklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki parkta önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi.

        Kullanışlı olmayan parkı yeniden dizayn ederek kamelyalar, kafeterya, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanlarıyla modern bir şekilde düzenlediklerini bildiren Gök, yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasının ardından parkı ilçenin hizmetine sunacaklarını belirtti.

        Heybet, Gültepe ve Bahçelievler mahallelerinde de park düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gök, şunları kaydetti:

        "Bu mahallelerimizdeki parklarımızda kamelya, kafeterya, çocuk oyun grupları, dinlenme ve yürüyüş alanlarını tamamladık. Peyzaj, yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından parklarımızı kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tek gayemiz güzel ilçemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar daha yaşanabilir ve modern bir şehir vizyonuyla geliştirmek ve güzelleştirmektir. Gerçekleştireceğimiz projelerle ilçemizi güçlü yarınlara ulaştırmayı hedefliyoruz."

