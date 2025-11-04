Keban'da Kızılay Haftası kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler Kızılay Haftası'nı kutladı.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" temasıyla düzenlenen kutlama programında öğrencilere sinevizyon gösterimi sunuldu.

Okulun Müdür Yardımcısı Cengiz Kartal da Kızılay'ın işlevi ve görevi ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Okul Müdürü Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği arasında yapılan iş birliği protokolünün okul temelli gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasını ve Kızılaycılık kültürünün kurumsallaşmasını sağlayan önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.