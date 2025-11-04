Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da Kızılay Haftası kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler Kızılay Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:38 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:41
        Keban'da Kızılay Haftası kutlandı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler Kızılay Haftası'nı kutladı.

        Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" temasıyla düzenlenen kutlama programında öğrencilere sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Okulun Müdür Yardımcısı Cengiz Kartal da Kızılay'ın işlevi ve görevi ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

        Okul Müdürü Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği arasında yapılan iş birliği protokolünün okul temelli gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasını ve Kızılaycılık kültürünün kurumsallaşmasını sağlayan önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

