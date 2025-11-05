Habertürk
        Elazığ Haberleri

Keban'da gıda denetimi yapıldı

        Keban'da gıda denetimi yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:39 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:42
        Keban'da gıda denetimi yapıldı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keban Belediyesi zabıta ekiplerince, iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve işletmelerin ruhsatlarını kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

