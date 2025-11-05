Keban'da gıda denetimi yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keban Belediyesi zabıta ekiplerince, iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve işletmelerin ruhsatlarını kontrol etti.
