Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

İz takip köpeğinin de katıldığı, 67 kişiden oluşan ekiple yürütülen arama sonucu Kurnaz, evinden yaklaşık 3 kilometrede uzaklıkta, taşlık bir alanda yaralı halde bulundu.

Güneykent Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın dün sabah 04.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD, polis ve jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.