Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Güneykent Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın dün sabah 04.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD, polis ve jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

        İz takip köpeğinin de katıldığı, 67 kişiden oluşan ekiple yürütülen arama sonucu Kurnaz, evinden yaklaşık 3 kilometrede uzaklıkta, taşlık bir alanda yaralı halde bulundu.

        Kurnaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası, yaralı halde bulundu
        Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası, yaralı halde bulundu
        Elazığ'da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu
        Elazığ'da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu
        Elazığ'da domuz sürüsü görüntülendi
        Elazığ'da domuz sürüsü görüntülendi
        Park halindeki midibüs alev aldı
        Park halindeki midibüs alev aldı
        Elazığ'da bulutların görsel şöleni
        Elazığ'da bulutların görsel şöleni
        Elazığ'da tutuklu ve hükümlülerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi...
        Elazığ'da tutuklu ve hükümlülerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi...