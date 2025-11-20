Baskil'de okul servis araçları denetlendi

Servis araçlarının güvenlik donanımları, araç bakım durumu, servis sürücülerinin yeterlilik belgeleri, taşıma yönetmeliğine uygunluk, emniyet kemeri kullanımı ve öğrenci kapasitesi olmak üzere birçok konunun titizlikle kontrol edildiğini ifade eden Çıkrık, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini kaydetti.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin ulaşımlarının güvenle sağlanması için ilçe genelinde okul servis araçları denetlendi.

