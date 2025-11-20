Habertürk
Habertürk
        Baskil'de okul servis araçları denetlendi

        Baskil'de okul servis araçları denetlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:34
        Baskil'de okul servis araçları denetlendi
        Elazığ'ın Baskil ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin ulaşımlarının güvenle sağlanması için ilçe genelinde okul servis araçları denetlendi.

        Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçe merkezi ve köylerin güzergahlarında taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin ulaşımlarını sağlayan araçların denetlendiğini belirtti.

        Servis araçlarının güvenlik donanımları, araç bakım durumu, servis sürücülerinin yeterlilik belgeleri, taşıma yönetmeliğine uygunluk, emniyet kemeri kullanımı ve öğrenci kapasitesi olmak üzere birçok konunun titizlikle kontrol edildiğini ifade eden Çıkrık, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

