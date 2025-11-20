Baskil'de okul servis araçları denetlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin ulaşımlarının güvenle sağlanması için ilçe genelinde okul servis araçları denetlendi.
Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçe merkezi ve köylerin güzergahlarında taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin ulaşımlarını sağlayan araçların denetlendiğini belirtti.
Servis araçlarının güvenlik donanımları, araç bakım durumu, servis sürücülerinin yeterlilik belgeleri, taşıma yönetmeliğine uygunluk, emniyet kemeri kullanımı ve öğrenci kapasitesi olmak üzere birçok konunun titizlikle kontrol edildiğini ifade eden Çıkrık, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini kaydetti.
