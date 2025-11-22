Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "6. Kitap Fuarı" açıldı

        Elazığ Belediyesince düzenlenen "6. Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Giriş: 22.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:58
        Elazığ'da "6. Kitap Fuarı" açıldı
        Elazığ Belediyesince düzenlenen "6. Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, birçok yayınevi kitaplarını sergiledi.

        Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, törende yaptığı konuşmada, açılışını coşkuyla gerçekleştirdikleri fuara 80'in üzerinde yayınevinin katıldığını söyledi.

        Fuarla birlikte kentte adeta bayram havası oluştuğunu ifade eden Şerifoğulları, şunları kaydetti:

        "Bugün sadece bir fuarın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşamıyoruz aynı zamanda Elazığ'ın gönlüne çok yakışan bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Kitap Fuarımızın altıncısını düzenliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Elazığ'ı müzeler ve fuarlar şehri yapma sözü vermiştik. Elazığ’da müzeler şehri olma noktasında Basın Müzemizi, Kürsübaşı Müzemizi, Hamam Müzemizi ve Kent Müzemizi hayata geçirdik. Eğitim Müzesi’nin açılışı için de gün sayıyoruz. Hemşehrilerimiz bu mekanın hayalini yıllardır kuruyordu. 2022 yılında fuar ve kongre merkezimizin kapısını vatandaşlarımıza açtıktan sonra her yıl geleneksel hale getirdiğimiz fuarları düzenlemeye başladık."

        Fuara büyük bir ilginin olduğunu aktaran Şerifoğulları, "Hemşehrilerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın 9 gün boyunca fuarı ziyaret etmelerini istiyoruz. Kitapla buluşmalarını, tanışmalarını, kitaba dokunmalarını, sayfaları çevirmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz ve çocuklarımız burada kitaptan okuyacakları bir cümle ile hayatlarını değiştirme imkanı bulacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

