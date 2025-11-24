Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da öğretmenler onuruna program düzenlendi

        Keban Kaymakamlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemekli program gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:10
        Keban'da öğretmenler onuruna program düzenlendi
        Keban Kaymakamlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemekli program gerçekleştirdi.

        Bir tesiste düzenlenen törene, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, milli eğitim personeli, çalışan ve emekli öğretmenler katıldı.

        Belediye Başkanı Doğan, öğretmenlerin gününü kutlayarak, programa katılan öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

