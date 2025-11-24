Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da park halindeki kamyona çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyon sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 24.11.2025 - 22:12
        Elazığ'da park halindeki kamyona çarpan kamyon sürücüsü yaralandı
        Elazığ'ın Maden ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyon sürücü yaralandı.

        Ş.A. idaresindeki 34 AT 896 plakalı kamyon, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Dutpınar köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki 21 EZ 032 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

