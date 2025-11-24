Elazığ'da park halindeki kamyona çarpan kamyon sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Maden ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyon sürücü yaralandı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyon sürücü yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 34 AT 896 plakalı kamyon, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Dutpınar köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki 21 EZ 032 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
