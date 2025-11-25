Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir kişi karısını silahla öldürdü

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi eşini silahla öldürdü.

        25.11.2025 - 12:29
        Elazığ'da bir kişi karısını silahla öldürdü
        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi eşini silahla öldürdü.

        Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, E.Y. eşine tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

