Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
M.B.U. (30) idaresindeki 23 AB 081 plakalı kamyon, Gözeli yol ayrımında bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.