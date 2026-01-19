Habertürk
        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin bugün trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

        Giriş: 19.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:09
        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün (bugün) süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

