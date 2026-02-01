Göl manzaralı kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandı

SUAT ÖZTÜRK / FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan, kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip kayak merkezi, Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde 2 bin 300 rakımda hizmet veriyor.





Hazar Gölü manzarasıyla da ilgi gören merkeze gelen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıyor. Kızaklarla kayıp kar motoruna da binen misafirler, göl manzaralı restoran ve kafeteryalarda tatillerinin keyfini çıkarıyor.





Gölün üzerinde etkili olan sisle görsel şölen sunan merkez, yarıyıl tatilinde Elazığ'ın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kayakseveri misafir etti.



Jandarma ekipleri de bölgede 7/24 kayakseverlerin güvenliğini sağlıyor.



- "Güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"



Hazarbaba Kayak Merkezi işletmecisi İsmet Berkay Altundaş, AA muhabirine, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.



Tesisin yaklaşık 15 gündür aktif olarak hizmet verdiğini belirten Altundaş, "Yarıyıl tatili yoğunluğu yaşıyoruz. Hafta sonlarında özellikle 4 bini aşkın misafir ağırlıyoruz. Bu süreçte 20 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettik. Tunceli, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır gibi çevre illerden de yoğun talep var." dedi.



Merkezin en önemli özelliklerinden birinin Hazar Gölü manzarası olduğunu anlatan Altundaş, merkezde Hazar Gölü, arkasında da Keban Barajı'nın görüldüğünü dile getirdi.



Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğunu ifade eden Altundaş, şunları kaydetti:



"Restoranımızda serpme kahvaltı ve dünya mutfağı hizmeti sunuluyor. Kızakseverler için kızak pistimiz, kayakseverler için ise 1100 metre uzunluğunda teleski hattımız ve iki pistimiz bulunuyor. Güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz."



- "Teleferik alanı geniş, bekleme süresi kısa"



Tunceli'den gelen ziyaretçilerden Arda Biter de kayak merkezinin geniş ve kullanışlı olduğunu belirterek, "Teleferik alanı geniş, bekleme süresi kısa. Karın tadını çıkarıyoruz. Kuzenlerimle birlikte eğleniyoruz. Çok keyifli vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Elazığ'dan gelen Vildan Canpolat ise yarıyıl tatilini değerlendirmek için tesise geldiklerini söyledi.



Canpolat, "Göl manzarası eşliğinde kayak yapmak çok keyifli. Uzun süre sonra ilk defa bu kadar çok kar yağdı. Kar kalitesi çok güzel, sucuk, ekmek yedik. Eşimle birlikte eğleniyoruz." diye konuştu.



Malatya'dan babasıyla gelen Ahmet Yiğit Durmaz da merkeze günübirlik ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Durmaz, "Bize yakın olduğu için burayı tercih ettik. Göl manzarası çok güzel. Bölgedeki kayak merkezleri arasında en beğendiğim yer burası. Günümüz çok eğlenceli geçiyor." dedi.



Zonguldak'tan gelen Ahmet Rasim ise yarıyıl tatilinde ailesiyle kayak merkezinin keyfini çıkardıklarını anlattı.





Bu yıl karın çok iyi, merkezde havanın güzel olduğunu belirten Rasim, her yıl kayak merkezine geldiklerini kaydetti.

