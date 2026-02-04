Habertürk
        Baskil'de okul servis araçları denetlendi

        Baskil'de okul servis araçları denetlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:44
        Baskil'de okul servis araçları denetlendi
        Elazığ'ın Baskil ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince öğrencilerin ulaşımlarının güvenle sağlanması için ilçe genelinde okul servis araçları denetlendi.


        Denetimlerde, araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, "okul taşıtı" yazıları ve "dur" levhaları kontrol edildi.

        Sürücülerin belgeleri ve araçların hijyen şartlarına uygunluğu ve öğrenci kapasitesi olmak üzere birçok unsurda inceleme yapıldı.

        Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve öğrenci indirme-bindirme sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçe merkezi güzergahlarında yapılan denetimlerde taşımalı eğitim bölgesinden gelen öğrencilerin güvenliği için denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

