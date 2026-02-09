Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 2. gününde devam etti.

        Giriş: 09.02.2026 - 17:24 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:24
        Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 2. gününde devam etti.


        Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden önceki gün ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda dün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

        AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, Kaya'nın bulunması için bugün yürütülen arama çalışmalarına 95 kişinin katıldığını belirtti.

        Arama faaliyetlerine, emniyet, jandarma, STK'ler, belediye ve diğer kurumlardan ekiplerin de destek verdiğini ifade eden Polat, "Aynı zamanda emniyete ait İHA, termal görüntülü dronlar ile AFAD'a ait iki dronumuzla arama çalışmaları yürütülüyor. Şu ana kadar herhangi bir iz ya da emareye rastlamadık." dedi.

        Polat, Kaya'nın bulunması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiğini kaydetti.

