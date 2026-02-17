Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili seminer düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef ve memurlara yönelik "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili seminer düzenlendi.

        Giriş: 17.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:43
        Keban'da "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili seminer düzenlendi
        Kaymakamlıkça düzenlenen seminer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


        Seminerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef ve memurlara "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.



