        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 12.03.2026 - 19:39
        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kızılay Mahallesi 1550. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Oksijen tüpü ve maske ile eve giren ekipler, dumandan etkilendiği belirlenen 66 yaşındaki Ayşe A'yı dışarı çıkardı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Ayşe A'nın kızıyla yaşadığı, yangın sırasında kızının evde bulunmadığı öğrenildi.



