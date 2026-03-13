Keban'da öğrencilere yönelik konferans düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında bazı okullarda konferans gerçekleştirildi.
Musa Coşkun Ortaokulu ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferanslarda, İlçe Müftülüğü Vaizi İlyas Gül tarafından öğrencilere caminin hayattaki yeri, ramazan ayının manevi değeri ve ibadet bilincinin önemi hakkında bilgi verildi.
Konferanslar, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.