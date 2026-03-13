Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da öğrencilere yönelik konferans düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da öğrencilere yönelik konferans düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında bazı okullarda konferans gerçekleştirildi.

        Musa Coşkun Ortaokulu ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferanslarda, İlçe Müftülüğü Vaizi İlyas Gül tarafından öğrencilere caminin hayattaki yeri, ramazan ayının manevi değeri ve ibadet bilincinin önemi hakkında bilgi verildi.

        Konferanslar, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?

        Benzer Haberler

        Fırat EDAŞ arama kurtarma timi, göreve hazır
        Fırat EDAŞ arama kurtarma timi, göreve hazır
        Elazığ'da otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
        Elazığ'da otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
        Ağın'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" progra...
        Ağın'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" progra...
        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Elazığ'da yangında hayatını kaybetti, torunu yaralandı
        Elazığ'da yangında hayatını kaybetti, torunu yaralandı
        Elazığ'da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
        Elazığ'da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti