Keban'da öğrencilere yönelik konferans düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.



İlçe Müftülüğünce öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında bazı okullarda konferans gerçekleştirildi.



Musa Coşkun Ortaokulu ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferanslarda, İlçe Müftülüğü Vaizi İlyas Gül tarafından öğrencilere caminin hayattaki yeri, ramazan ayının manevi değeri ve ibadet bilincinin önemi hakkında bilgi verildi.



Konferanslar, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

