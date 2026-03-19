Doğuda tatilcilerin gözdesi Hazar Gölü eşsiz doğasıyla bayrama hazır

İSMAİL ŞEN / FEVZİ DAĞ - Doğuda tatilcilerin gözdesi Hazar Gölü, ilkbaharda kar örtüsünün kalkmadığı etrafını çevreleyen dağlarıyla, eşsiz manzaralar sunan doğası ve turistik tesisleriyle Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.



Şehir merkezine 25 kilometre mesafede Elazığ-Diyarbakır kara yolunun yanı başında yer alan Hazar Gölü, 56 kilometrelik kıyı şeridindeki sahilleri, turistik tesisleri, plajları, restoranları, kamp ve dinlenme alanlarıyla bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak.



Bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu bekleyen işletmeler, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.



Hazar Gölü, bu yıl bereketli geçen kışın ardından ilkbaharda kar örtüsünün henüz kalkmadığı etrafını çevreleyen yüksek rakımlı dağlarının oluşturduğu eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.



- "Beyaz örtü, baharın renkleri, gölün renginin yansıması farklı bir doğa manzarası sunuyor"



Gölde otel ve restoran işletmecisi Taner Durmuş, AA muhabirine, her mevsim ziyaretçilerine farklı bir doğa güzelliği sunan Hazar Gölü çevresinde ilkbahar olmasına rağmen hala kış renklerinin ağır bastığını, bu haliyle ziyaretçilerine farklı güzel bir atmosfer ve doğa manzarası sunduğunu söyledi.



Bayram tatili dolayısıyla gelen rezervasyonlarla birlikte ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini anlatan Durmuş, şunları kaydetti:



"Kıştan yeni yeni çıkıyoruz, Hazar Gölü çevresinde baharın tonları da kendini göstermeye başladı. Özellikle Hazar Baba Dağı üzerindeki beyaz örtü, baharın renkleri, gölün renginin yansıması, farklı bir doğa manzarası sunuyor. Bayram için şu anda Elazığ ve çevre illerden, bölgeden rezervasyonlar mevcut. Hazar Gölü çevresinde ziyaretçiler daha çok restoranları, dinlenme tesislerini, konaklama yerlerini ve kafe işletmelerini kullanıyor. Hazar Baba Kayak Merkezi de çokça ziyaret ediliyor."



Bayramda misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Durmuş, bayram için işletmeler olarak çevre düzenlemelerini ve temizlik çalışmalarını yaptıklarını aktardı.



Bayramın yoğunluğuna uygun siparişleri verdiklerini ifade eden Durmuş, şunları dile getirdi:



"Şu anda göl çevresindeki işletmeler olarak bayram tatili için hazırız. Son zamanlarda Hazar Gölü her mevsimde ziyaret edilen ve tercih edilen bir bölge olmaya başladı. Hazar Gölü'ne önem ve değer veren tüm kurumlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar da bizi bu anlamda cesaretlendiriyor. Bölgedeki işletmeler olarak yatırımımıza devam ediyoruz."



- "İlkbaharda Hazar Baba Dağı'nda hala kar mevcut"



Nisa Küçükerden de Hazar Gölü'nün doğal güzelliğiyle bölgeye çok ziyaretçi çektiğini, kendilerinin de bu anlamda gölün güzelliğine yakışır şekilde misafirlerini ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.



İşletmeler olarak bayram ve yaz tatillerinde yoğun olduklarını belirten Küçükerden, işletmelerinin Elazığ-Diyarbakır kara yolunun kenarında yer aldığı için hem şehirlerarası hem de şehir merkezinden misafirlerinin geldiğini kaydetti.





Küçükerden, "Çocukların rahat oynayabileceği, doğayla iç içe, çok güzel manzarası olan bir yerlerimiz mevcut. İlkbaharda Hazar Baba Dağı'nda hala kar mevcut, bu da insanların çok fazla ilgisini çekiyor. Yakın zamanda da her yer yeşillenecek. Hazar Gölü, insanların ruhunu dinlendiren doğa manzarasına ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.



- "Adeta İsviçre dağlarında geziyormuşuz hissi yarattı"



Bayram tatili için Gaziantep'ten Hazar Gölü'ne gelen Merve Duru ise ilk defa çok yakından gezme imkanı bulduğu Hazar Gölü'nü çok beğendiğini anlattı.



Duru, "Böyle güzel yerlerin bulunması bizi çok memnun etti. İlkbahar aylarına giriş yaparken kendimizi göl ve kar manzaralı dağların arasında bulmak, adeta İsviçre dağlarında geziyormuşuz hissi yarattı, büyülendim, çok harika." diye konuştu.

