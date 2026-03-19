Keban'da Kur'an kursu öğrencilerine "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi. İlçe müftülüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara sevdirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla Kur'an kursunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı. İlçe müftüsü Samet Çiçen, etkinlik kapsamında öğrencilerin, tekne orucu tutarak sabretmenin, beklemenin, paylaşmanın ve şükretmenin önemini öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.