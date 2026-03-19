Elazığ'da bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, mezarlık ziyareti yaptı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.



Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.



Mezarlık ziyaretinden dolayı trafikte de yoğunluk oluştu.



Asri Mezarlık'ta ziyarette bulunan vatandaşlardan Abdulbaki Ercan, bir ay boyunca ibadetlerini yerine getirdiklerini belirterek "Bir ayın sonunda cüzler okuduk, hatimler yaptık. Büyüklerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Onlar bize baktı, biz de şimdi onların mezarlarına bakıyoruz. Temizliklerini yapıyoruz, fidan dikiyoruz ve dua ediyoruz. Evlat olarak görevimiz budur." dedi.



Gülser Öncül de "Bayram arifesinde mezarlık ziyaretinde bulunduk ve dua ettik. Allah mekanlarını cennet eylesin." dedi.



Öte yandan, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara fidan dağıtıldı.

