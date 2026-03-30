        Eşinden devraldığı minibüsle 5 yıldır öğrencileri taşıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da eşinin başka bir kurumda işe başlamasının ardından okul servis şoförlüğünü devralan Sevil Bakır, her gün öğrencilerin evi ile okul arasında mekik dokuyor.

        Giriş: 30.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Elazığ'da yaşayan 23 yıllık evli 2 çocuk annesi Sevil Bakır (43), eşi Fatih Bakır'a 10 yıl boyunca öğrenci servisinde yardımcı olarak rehberlik yaptı.

        Eşinin resmi bir kurumda göreve başlamasıyla servis aracının boşta kalmasına razı olmayan Sevil Bakır, bu işi yapmaya karar verdi. Gerekli belgeleri aldıktan sonra direksiyonun başına geçen Bakır, servis şoförlüğü yapmaya başladı.

        Bakır, her sabah öğrencileri evlerinden alarak okullarına götürüyor, akşam ise ailelerine teslim ediyor.

        İşe başladığında çevresi ve öğrenciler tarafından şaşkınlıkla karşılanan Bakır, azmi ve özverisiyle zamanla ön yargıları da yıktı.

        - "Bir kadın olarak zoru başardığıma inanıyorum"

        Sevil Bakır, AA muhabirine, eşinden devraldığı servis şoförlüğü işini özenle yaptığını söyledi.

        Bu mesleği benimsediğini ve uzun süre yapmak istediğini belirten Bakır, şunları kaydetti:

        "Daha önce ev kadınıydım. Eşime destek olmak amacıyla 10 yıl boyunca rehberlik yaptım. Eşim resmi bir kuruma geçince salgın döneminde servisimiz boşta kaldı. Şoför aramak yerine 'Ben yapabilirim' dedim. Denedim ve başardığımı gördüm. Gerekli belgelerimi aldıktan sonra direksiyon başına geçtim."

        Kadın servis şoförü olmasının veliler tarafından olumlu karşılandığını anlatan Bakır, diğer servis şoförleriyle de uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

        Bu işi yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

        "Bir kadın olarak zoru başardığıma inanıyorum. Aslında yapılmayacak bir meslek değil. Dışarıdan sadece araba sürülüyor gibi görünse de mesleğimizin birçok zor yanları var. Toplumla iç içeyiz. İnsanlarla muhatap olmak zorundayız. Her konuda dikkat etmemiz lazım. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Diğer kadın arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Öğrencilerle iletişimim çok iyi. Bir anne olarak çocuklara şefkatle yaklaşıyorum. Küçük öğrencilerden ağlayanlar oluyor. O an annenin içi rahat etsin diye çocuğu sakinleştiriyor, eğlendiriyoruz. Bu işte şefkat ve dikkat çok önemli."

        Mesleğinin ağır bir sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Bakır, "Anne ve babaların emanetlerini taşıyoruz. Günün 8 saati direksiyon başında geçiyor. Yaklaşık 70'e yakın öğrenci taşıyorum ve günlük 150-200 kilometre yol yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Eşime çok teşekkür ediyorum, bana bu iş imkanını sağladığı için." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Benzer Haberler

        Gezin için birlik beraberlik toplantısı
        Gezin için birlik beraberlik toplantısı
        İnşaat temeline dolan yağmur suyu ekiplerce tahliye edildi
        İnşaat temeline dolan yağmur suyu ekiplerce tahliye edildi
        Elazığ'da kayıp engelli şahıs bulundu
        Elazığ'da kayıp engelli şahıs bulundu
        Elazığlı sporcudan karatede birincilik
        Elazığlı sporcudan karatede birincilik
        Elazığ'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
        Elazığ'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
        Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere 493 bin 243 lira ceza kesildi
        Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere 493 bin 243 lira ceza kesildi