Engelli ünlü isimleri canlandırıp, farkındalık oluşturdular Elazığ'da aralarında özel bireylerin de yer aldığı tiyatro kulübü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Türkiye ve Dünya'da engellerini aşarak bir çok başarı elde eden ismi canlandırdı

Elazığ’da özel bireyler ile gençlerden oluşan bir tiyatro kulübü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Türkiye'de ve dünyada kalıcı izler bırakan başarılı isimleri canlandırdı.

Elazığ’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şizofreni Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla Kültürhane Tiyatro Atölyesi ile gençlerden ve özel bireylerden oluşan PİYES Tiyatro Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte tiyatrocular, Türkiye’de ve dünyada engeline rağmen büyük başarılar elde eden ve kalıcı izler bırakan görme engelli Aşık Veysel ve Lokman Ayva, bedensel engelli Sümeyye Boyacı, işitme engelli Ludvig Van Beethoven ve Thoman Edison ile sara hastası Fyodor Mihayloviç Dostoyevski gibi ünlü isimleri canlandırdı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte yoğun ilgi gören gençler, engellerin başarıya engel olmadığını anlattı.

Farklı bir etkinlik düzenlediklerini ve yoğun bir ilgi ile karşılaştıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kulübün Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı, “Bugün Kültürhane Tiyatro Atölyesi ile beraber farkındalık için buradaydık. Önce bir sokak tiyatrosu ardından bir imge tiyatrosu yaptık. Artık sosyal medyadan yazmakla olmayacağını ve sokağa çıkmamız gerektiğini fark ettik. Bunun en iyi yolu da tiyatro. Biz de bu şekilde bir yol izledik ve bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Biz aslında bu kadar ilgi ile karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Oyunun heyecanına kapıldım arkama döndüğümde etrafımız sarılmıştı. Bizi hiç beklemeyen bir kitlenin karşındaydık. Bir anda çıktık ve işimizi yaptık” dedi.

Tiyatroda rol alan özel bireylerden Güllüşah Ekici ise “Her zaman dediğim gibi, engel kalpte değilse engel değildir. Biz de bunları göstermek istedik. Geçmişte yaşananları ve yaşanmış mücadeleler sonucunda ödüller alan önemli sanatçıların başarılarını, vatandaşlara anlatmak istedik” şeklinde konuştu.

Bu tarz etkinliklerin farkındalık adına önemine vurgu yapan Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt da, “Elazığ Şizofreni Derneği’ne bağlı Kültürhane Kitap Kafe bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro kulübü bir etkinlik düzenledi. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için sergileyeceği oyunu ve temsili izlemek üzere bizler de buradayız. Emek gösteren, bu oyuna hazırlanan bütün oyuncuları şimdiden tebrik ediyorum. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğin çok güzel olduğunu dile getiren izleyenlerden İlyas Çiçek ise, “ Öncelikle ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ herkesin özel bireylere değer vermesi gerekiyor. Herkesin çocuğu, ailesi ve bireyi kendisinedir tabi ki de ama hepimiz el ele verirsek hayatı daha güzelleştirir kolaylaştırırız. Tiyatro çok hoşuma gitti. Özellikle birkaç tane özel birey vardı ve onlarla fotoğraf çektirmek istedik. Tiyatro kulübüne de farkındalık oluşturmak adına yaptıkları bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

Bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini aktaran oyunculardan Mikail Saylan da , yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını kaydetti.

ELAZIĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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