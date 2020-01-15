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350 bin kitap ve materyalle bölgenin en büyük kütüphanesi 24 saat öğrencilerin hizmetinde Fırat ...

İHA

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlük Kampüsü içerisinde 14 bin metre kare kapalı alan üzerine bin 453 kişilik kitap görünümlü olarak inşa edilen akıllı kütüphane, 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Doğu ve Güneydoğu'daki üniversiteler içerisinde 350 bin materyal ile bölgenin en büyük kütüphanesine sahip olan Fırat'ta öğrenciler geceleri sıcak çorba eşliğinde ders çalışıyor.

350 bin kitap ve materyalle bölgenin en büyük kütüphanesi 24 saat öğrencilerin hizmetinde Fırat Üniversitesi'ndeki akıllı kütüphane 24 saat aralıksız öğrencilere hizmet vermeye başladı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlük Kampüsü içerisinde 14 bin metre kare kapalı alan üzerine bin 453 kişilik kitap görünümlü olarak inşa edilen akıllı kütüphane, 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Doğu ve Güneydoğu’daki üniversiteler içerisinde 350 bin materyal ile bölgenin en büyük kütüphanesine sahip olan Fırat’ta öğrenciler geceleri sıcak çorba eşliğinde ders çalışıyor.
FÜ Kampüsünde bu eğitim öğretim yılı içinde hizmete giren 14 bin metrekare kapalı alan üzerinde 3 genel kullanım katına sahip olan ve içinde 6 tane grup çalışması ile birer tane 300 kişilik 7/24 çalışma, okuma,dinlenme, konferans, nadir eserler ve idari salonlarının bulunduğu kütüphanede, 28 bin 993 dergi, 7 bin basılı tez ile 125 bin adet basılı ve 215 bin elektronik olmak üzere toplamda 350 bin doküman bulunuyor. Modern olarak tasarlanan kitap görünümlü kütüphanenin bin 453 kişilik kapasitesiyle bölgenin en büyüğü olduğu belirtildi. Bünyesinde bulundurduğu 2 multimedya ve özel bireylerin kullanımına yönelik salonlar da, özellikle sınav dönemlerinde ders çalışan öğrencilere büyük bir olanak sağlıyor. Devreye giren akıllı kütüphane sistemiyle öğrenciler ve araştırmacılar ödünç verme, iade alma, sayım ve kontroller dahil olmak üzere her kademede kitapları takip ederek işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirebildiği aktarıldı.

Geceleri açık olunca, çorba ikramı da başladı
Haftanın 7 günü 24 saat açık kalan kütüphane de ise yoğunluk yaşanıyor. Özellikle öğrenciler akşam saatlerinden gece yarılarına kadar sınav haftasında zamanlarını kütüphanede geçiriyor. Bu nedenle Rektör Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ’ın talimatıyla kütüphanede akşamları öğrencilere çorba ikramı başladı. Kütüphanelerde ders çalışan öğrencileri her fırsatta ziyaret eden Rektör Demirdağ, ders arasına ‘sıcak bir mola’ veren öğrencilere çorba ikram ediyor.

Rektör Demirdağ: "Kütüphanemiz 7/24 hizmet veriyor"
Kütüphanenin 14 bin metre kare kapalı alan üzerine kurulduğunu aktaran FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Kütüphanemiz 7/24 hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz, akademisyenler ve toplumun farklı yerlerinde kaynak almak isteyen herkese kontrollü olmak şartıyla açık bulunuyor. Eski kütüphanemiz mühendislik tarafındaydı ve ihtiyaçları karşılamıyor, yer bulunamıyordu. Özellikle öğrencilerimiz sınav döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı şuan da bu kütüphaneyle rahatlamayı sağlamış olduk. Bizde dönem dönem kütüphanede ki gençlerimizi ziyaret ederek hasbi hal de bulunuyoruz. Bu da öğrencilerle kaynaşmamıza vesile oluyor. Bu açıdan da kütüphanede eksiklikler varsa onları da öğrencilerden dinlemiş oluyoruz” dedi.
Çorba ikramına başladıklarını ve bunun sürekli devam edeceğini aktaran Prof.Dr. Demirdağ, Fırat’ın spor, sosyal ve bilimsel çalışmalara oluşturulan alt yapıyla öğrencilerin donanımlı yetişmesine, hocaların bu görevi yaparken gerekli ihtiyaçların karşılanması açısından ciddi bir donanıma sahip bir üniversite olduğunu kaydetti.

“Öğrenciler memnun
Kütüphanenin, gece gündüz açık olduğunu ve kendileri için çok yararlı aktaran Tıp Fakültesi Öğrencisi Emin Can Bekalp, “Kütüphaneden bir sürü öğrenci faydalanıyor. Burası aynı zamanda akıllı bir kütüphane oluyor. Her türlü ihtiyacımızı buradan sağlayabiliyoruz. Bizim için çok iyi bir şey özellikle kendi bölümüm adına söylüyorum. Bizim devamlı uzun saatler ders çalışmamız gerekiyor. O yüzden bizim sabaha kadar çalışacağımız bir ortam oluştu buda bizim için gayet iyi akşam da yemek ihtiyacımız oluyor burada kantinimiz var oradan faydalanıyoruz ama bu havalarda çorba sıcak olunca daha güzel oluyor” diye konuştu.
Yazılım Mühendisliği okuduğunu belirten Hüseyin Çelik ise “Kütüphane zaten çok önemli akıllı bir kütüphane sistemine sahibiz. Günün yarısından fazlası kütüphanede geçebiliyor o yüzden günün bir çoğunu kütüphaneye ayırmak zorunda kalıyoruz. Akşamları çorba ikramı oluyor buda bizim için çok güzel bir olanak. Yemek ihtiyacımızı karşılıyor” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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