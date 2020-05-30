Öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için köyün tepesine çıkıyor

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, kaldığı köyde internet çekmemesi nedeniyle öğrencilerine ders vermek için tepeye çıkıyor.<br>Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi'nin tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu (44), Milli Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerine eğitimi uzaktan vermeyi sürdürdü. Okulların tatil olması nedeniyle merkeze bağlı Hıdırbaba köyüne yerleşen Alemdaroğlu, köyde internet çekmeyince tepeye çıkarak, öğrencilerine ders veriyor. Alemdaroğlu'nun, köyün tepesinde koyduğu yazı tahtasında işlediği dersi internet üzerinden öğrencilerine aktarması, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-30 13:56:45<br>

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