Elazığ Valiliğinden karantina açıklaması

Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde 5 binanın karantina altına alındığını açıkladı.
HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde bir pozitif Covid19 vakası görülmesi üzerine tedbir amaçlı 5 adreste geçici karantina süreci başlatılmış olup, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekipleri tarafından sahada çalışma başlatılmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.