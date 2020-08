Elazığ’daki telefon koleksiyonu görenleri hayrete düşürüyor

Elazığ’da bir iş adamının 26 yıldır biriktirdiği 200’ü aşkın telefon, görenleri hayrete düşürüyor.

Elazığ’da uzun yıllar iletişim sektöründe hizmet veren Fatih Özdil, 1994 yılından bugüne kadar telefon biriktirmeye başladı. 26 yılda 200 telefon biriktiren Özdil, tüm telefonları yaptırdığı raflara tek tek dizdi. Özdil’in koleksiyonunda Türkiye’ye gelen ilk telefon modelinden son çıkan telefon modeline kadar çeşit çeşit telefonu bir arada görmek mümkün. Her yıla ait telefonun bulunduğu oda adeta telefon müzesini andırıyor. Özdil’in koleksiyonu her geçen gün büyürken, görenler hayrete düşüyor.

Koleksiyonunun 1994 yılından bugüne kadar gelen telefonlardan oluştuğunu belirten Fatih Özdil, “Müzemizde, Türkiye’de ilk ‘Alo’ denilen telefondan tutun da şu anki akıllı telefonlara kadar var. Muhakkak müzemizde her yıldan bulunan birer tane telefon mevcuttur. 26 yıldır korunmuş olan bu müzeyi, bundan sonraki süreçte de her yıl yine yeni telefonları ekleyerek devam ettireceğim. İleriki nesillerin buraya geldikleri zaman bütün nostaljiyi yaşayabilecekleri bir ortam haline getirmek istiyoruz” dedi.



“200’ün üzerinde telefonumuz mevcut”

Koleksiyonun giderek arttığını aktaran Özdil, “İnşallah bundan sonraki süreçte de yine bu müzeyi üzerine eklenen yeni telefonlarla devam ettiririz. Halkımız buraya geldiği zaman o mutluluğu yaşadığı, bu telefonları kullanırken ne haz duyduklarının tekrar yaşaması babında güzel bir oluşum olduğuna inanıyoruz. Şu anda müzemizde 1994 yılından bugüne kadar olan 200’ün üzerinde telefonumuz mevcut. Bu sayı gönden güne artmaya devam ediyor. Bundan sonra da müzemizi büyütmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

