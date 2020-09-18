Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

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Elazığ'da şehit aileleri ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Elazığ Valiliği’ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih töreni yapıldı. Törene Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, gaziler ve şehitler aileleri katıldı.

Törende şehit komiser yardımcısı Burhan Gatfar ile şehit Piyade Sözleşmeli er Fatih Ercan'ın ailesi ile gaziler polis memuru Ümmügülsüm Dündar ve Sözleşmeli er Zülfü Özçelik'e Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları verildi.

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