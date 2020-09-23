Elazığ'da Vali, Parkinson hastasının sattığı bütün maskeleri aldı



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla koronavirüs denetimleri yapıldı. Emniyet Müdürü Celal Sel ve Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın da yer aldığı denetimde Hürriyet Caddesi, Balakgazi Caddesi, Nalbant Sokak, Sarısaltık Sokak ve Hanlar Sokak´ta bulunan iş yerlerinde temizlik, sosyal mesafe ve maske kontrolü yapılıp, esnaf ile vatandaşlar uyarıldı. Denetimlerde Vali Yırık, maske satan Parkinson hastası Veysel Keke'nin bütün maskelerini satın aldı.

Vali Yırık, denetim sırasında yaptığı açıklamada, "Sadece üç şey söyleyeceğim, lütfen dikkatle dinleyiniz. Maske, mesafe ve temizlik. Aslında hepsi bu kadar. Başka da bir şey yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-23 11:48:09



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