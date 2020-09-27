90 yıllık kurmalı tıraş makinesini 150 bin TL'ye satışa çıkardı

Elazığ’da bir vatandaş, çalışır vaziyette olan kurma ile çalışan 90 yıllık tıraş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı.

Elazığ’da yaşayan Recai Güçlü (60), 45 yıl önce kendisine hediye edilen tıraş makinesini bugüne kadar sakladı. 90 yıllık Almanya üretimi olan makine, pil ve elektriğe ihtiyaç duymadan kurmalı zembereği ile çalışıyor. Halen tıraş edebilen makine, şekli ve çalışması ile dikkat çekiyor. Yıllardır makinesine bakım yaparak bugüne getiren Güçlü, makineyi 150 bin liraya satışa çıkardı. Araştırmaları sonucu Türkiye’de aynı makineden olmadığını iddia eden Güçlü, eşini ve benzerini getirene makinesini dörtte bir fiyatına vereceğini söyledi.

Makinenin 45 yıldır kendisinde olduğunu belirten Recai Güçlü, “Bana bir ağabeyim hediye etmişti. Onun hatırasına saygı gösterdiğimden satmamıştım. Bu zamanlarda biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı satışa çıkarmak durumunda kaldım. Alman malı, yaklaşık 90 senelik bir tıraş makinesidir. Türkiye’de araştırdım herhangi bir eşi benzeri yok. Çok araştırma yaptım. Bunu 150 bin TL’ye satmak istiyorum. İddia ediyorum bunun eşini benzerini getirene dörtte bir fiyatına veririm. O şekilde iddialıyım” dedi.

Makinenin suya, sabuna, pile ve elektriğe ihtiyaç duymadan çalıştığını dile getiren Güçlü, “Eskiden dedelerimizin kurmalı saatleri vardı. Bunu da kurmalı saat gibi kuruyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kendi elmaslı orijinal bıçağı var. Bakımını yaptım ve bu zamana getirdim. Motoru kurmalı zembereklidir. Onun haricinde bir şey yok. Sadece sakal tıraşı yapıyor. Hiçbir şeye gerek olmadan sakal tıraşı oluyorsun” diye konuştu.

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