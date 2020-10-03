Girdikleri evden para çalan 2 kadın, yakalandı

Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, girdikleri evden 8 bin TL ve 9 bin euro çalan 2 kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamada ekipler, 30 Eylül günü bir evden 9 bin euro ve 8 bin TL'nin, 2 kadın tarafından çalındığını belirledi. Polis tarafından kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR
2020-10-03 12:37:13
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