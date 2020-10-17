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Bakan Karaismailoğlu: "Büyük hedeflerimiz var" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Büyük hedeflerimiz var, ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, çağa uygun, akıllı, dijitalleşmesini tamamlamış eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak" "Çağın gereklerine uygun bir ulaşım ve altyapı sistemi Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilmesi için çok önemlidir" "Elazığ Havalimanı’nda yürüttüğümüz bir diğer proje de Jandarma Havacılık Üssü ve Jandarma Tetkik İHA Birliği Hizmet Binası ve tesisleridir"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: "Büyük hedeflerimiz var" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Büyük hedeflerimiz var, ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, çağa uygun, akıllı, dijitalleşmesini tamamlamış eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak" "Çağın gereklerine uygun bir ulaşım ve altyapı sistemi Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilmesi için çok önemlidir" "Elazığ Havalimanı’nda yürüttüğümüz bir diğer proje de Jandarma Havacılık Üssü ve Jandarma Tetkik İHA Birliği Hizmet Binası ve tesisleridir"

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması yolunda ihtiyaçları tespit ettiklerine dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin bütünsel kalkınmasına ulaşım ve haberleşme ile ne gibi katkılar sunabileceğimizi belirliyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, çağa uygun, akıllı, dijitalleşmesini tamamlamış eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak. Zira, çağın gereklerine uygun bir ulaşım ve altyapı sistemi Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilmesi için çok önemlidir. Ve daha da önemlisi, güçlü bir milli ekonomi, milli bağımsızlığımızın en önemli dayanağıdır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havayolu ile kente gelen ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu ilk önce havalimanında yapımı süren ve yüzde 80 oranında tamamlanan ikinci pistte incelemede bulundu. Ardından kentte yapacakları ziyaret ve incelemelerle ilgili bilgi veren ve günlerinin her gün bir başka şehirde vatandaşı arasında şantiyelerde geçtiğini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasını çağa uygun bir ulaşım ve haberleşme altyapısına kavuşturmaya ant içmiş bir bakanlık olarak, projelerimizin niteliğini, gidişatını yakından gözlemleme olanağı buluyoruz" diye konuştu.

"Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek"
2003 yılında hizmete açılan Elazığ Havalimanı'nda, yıllık yolcu sayısının yıllar içinde giderek artış gösterdiğini 1 milyonu geçtiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, biz de bu artışa cevap verecek ikinci bir pistin yapımına 2018 yılında başladık. Bugün baktığımızda ikinci pist projemizde, yüzde 80’in üzerinde bir gerçekleşme kaydettiğimizi görüyoruz. Yapımında sona yaklaştığımız ikinci pistimiz, 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde inşa edilmektedir. Projede ayrıca, ilave apron ile bağlantı ve yüksek sürat taksi yolları, çevre yolları ve ilave işlerimiz sürüyor. İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar, 550’ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık.Askeri taksi yolları ile yüksek sürat taksi yollarının gövdelerini yaptık. Proje kapsamında ayrıca, ikinci pistin başlangıcındaki 300 metrelik bölümü ile, pist kaplama banketleri, taksi yolları ve 2 nolu ilave apronun yapımı devam ediyor. Havalimanı’nda yürüttüğümüz bir diğer proje de Jandarma Havacılık Üssü ve Jandarma Tetkik İHA Birliği Hizmet Binası ve tesisleridir. Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının Haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, havalimanımızın iniş kalkış kapasitesi artacak. Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek" diye konuştu.

"Türkiye’nin büyük bir ekonomi olmasında havalimanlarının önemi unutulmamalıdır"
Havayollarının kendileri için her daim stratejik bir alan olacağına değinen Bakan Karaismailoğlu, "Önemli yatırımlar yaparak 2003’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, son on sekiz yılda 56’ya çıkarmamız da bunun bir göstergesidir. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüz daha da artacaktır. Görüyoruz ki havalimanı inşa ettiğimiz her şehrimiz, ekonomik açıdan canlanmakta, daha fazla yatırım çekmekte ve yeni iş olanaklarına kavuşmaktadır. Türkiye’nin büyük bir ekonomi olmasında havalimanlarının önemi unutulmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve geleceğe ilişkin hedefleri, bizleri, sadece havayolları alanında değil tüm ulaşım ve altyapı projeleri alanında iddialı adımlar, dev projeler için her daim cesaretlendirmektedir. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kendisinin önderliğinde yapacağımız projeleri, atacağımız adımları ve ülkemize katmak istediklerimizi, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları başlığı altında bir araya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyük hedeflerimiz var"
Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması yolunda ihtiyaçları tespit ettiklerine dikkat çeken Karaismailoğlu, "Ülkemizin bütünsel kalkınmasına ulaşım ve haberleşme ile ne gibi katkılar sunabileceğimizi belirliyoruz. Büyük hedeflerimiz var değerli Elazığlılar. Ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, çağa uygun, akıllı, dijitalleşmesini tamamlamış eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak. Zira, çağın gereklerine uygun bir ulaşım ve altyapı sistemi Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilmesi için çok önemlidir. Ve daha da önemlisi, güçlü bir milli ekonomi, milli bağımsızlığımızın en önemli dayanağıdır. Hedefimiz, şanlı bayrağımız altında, mutlu, huzurlu, müreffeh bir geleceğe yürümektir. Ülkemizi ulaşım ve haberleşmede çok daha iyi yerlere getirmek için ‘durmak yok, yola devam’ diyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
Bakan Karaismailoğlu'na Elazığ ziyaretinde Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Sermin Balık, Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ ile birlikte diğer protokol üyeleri ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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