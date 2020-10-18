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Eli öpülesi örnek anne Elazığ'da 20 yıl önce kocası vefat edince 5 çocuğunu kendisi büyüten Remziye Tiker, amcası ve yengesi hayatını kaybedince onların 4 çocuğuna da sahip çıktı

İHA

Eli öpülesi örnek anne Elazığ'da 20 yıl önce kocası vefat edince 5 çocuğunu kendisi büyüten Remziye Tiker, amcası ve yengesi hayatını kaybedince onların 4 çocuğuna da sahip çıktı

Elazığ'da anne ve babaları vefat eden 4 yetime kocası 20 yıl önce vefat eden 5 çocuk annesi 50 yaşındaki Remziye Tiker bakarak örnek oluyor.
Kovancılar ilçesinde 4 çocukları bulunan aileden baba Nurettin 5 yıl önce kanserden, eşi Zeliha ise 1 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybetti. Vefat eden Tiker çiftinin geriye yaşları 14 ile 20 arasında değişen 4 çocuğu kaldı. Yetim kalan Esma (20), Hüsna (18), Remziye (17) ve Mehmet Ali'ye (14) bakmak için kocası 20 yıl önce vefat eden ve tek başına 5 çocuğunu büyüten yengeleri Remziye Tiker (50) gönüllü oldu. Kendi çocuklarını okutup veteriner ve hemşire gibi meslek sahibi yapan Remziye Tiker, 1 yıldır amcasının çocuklarına annelik yapıyor. Maddi durumu iyi olmaması nedeniyle devlet desteği alan Tiker, 4 kardeşi de büyütüp birer yuva kurana kadar yanlarında olacağını aktardı.

"Çocuklarımdan ayırt etmiyorum"
Yetim kalan 4 kardeşin babasının kendisinin amcası olduğunu ve 5 yıl önce vefat ettiğini belirten Remziye Tiker, “1 yıl önce de anneleri vefat etti. Ben nereye gidersem kendimle götürüyorum. Tek bırakmıyorum. Onlarla yatıyorum. Mehmet Ali okula gidiyor. Benim de 5 çocuğum var. Eşim vefat etti. 5 çocuğumu da büyüttüm ve okuttum. Maddi durumum da yoktu. Allah'a şükür yine de okuttuk. Birisi veteriner, diğeri hemşire oldu" dedi.
Bu sefer amcasının çocuklarına baktığını aktaran anne Tiker, "Onları büyütüp evlendirirsem her şey tamamdır. Çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Aynı benim çocuklarımdır. Zaten babaları amcamdı. Onlar da bizim yetimlerimizdir. Bu da bizim sınavımızdır. Biz bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kendisine ve kardeşlerine yengesinin baktığını aktaran Esma Tiker ise, “Onun hakkını ödeyemeyiz. Hepsi bizi çok seviyor ve onlardan çok memnunuz” diye konuştu.

Devletin sosyal ekonomik desteği sağlandı
Remziye Tiker’in çocuklara gönüllü olarak baktığını aktaran Kovancılar Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ümit Özpolat, “Bugün toplumuza örnek teşkil edecek bir şekildedir. İnsanlar kendi ailesine, çocuğuna sahip çıkmazken bu şekilde sahip çıkmak ve her türlü ihtiyaçlarını gidermek kolay değil. Biz de Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi olarak ailemizi ziyaret ettik. 4 çocuğumuzu normalde kurum bakımına almamız gerekirken Remziye teyzemiz gönüllü olarak ben bakarım, bir yere göndermem dedi. Biz de sosyal ekonomik destek yardımı bağladık. Onun dışında Sosyal Yardımlaşma Vakfı da destek veriyor. Bu yardımlarla birlikte 4 çoğumuz Remziye teyzemizin desteği ile burada bakılmaktadır. Anne babaları vefat etmiş. Biz 1 yıl önce anne vefat edince yenge ile görüşüp destek bağladık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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