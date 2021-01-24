'Kırmızı Montlular Hareketi' konteyner kentlerdeki depremzedeleri unutmadı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremin yıldönümünde konteyner kentte kalan çocuklara, 8 bin kışlık giyecek yardımında bulundu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na dahil olan gönüllüler hareketi, depremzedelerle birlikte, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. Son olarak gönüllüler, Avrupa Elazığlılar Derneği ile birlikte depremin yıldönümü nedeniyle konteyner kentlerde kalan çocuklara yaklaşık 8 bin kışlık giyecek yardımında bulundu.

'ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ' DİYECEĞİZ

Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, yaklaşık 20 bin insana ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Depremin yıl dönümünde Avrupa Elazığlılar Derneği ile beraber 1023 mont, 1023 bot, 1023 atkı, bere, çorap olmak üzere yaklaşık 8 bin kışlık giyecek yardımı dağıtılacak. Buradaki kardeşlerimizle beraber olacağız. Hem onların üşüyen yüreklerine hem ayaklarına hem ellerine dokunacağız ve asla yalnız değilsiniz diyeceğiz."

Konteyner kentte kalan depremzedelerden Alparslan Sarıbay ise, "Devlet bize bir imkanı tanıdı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah eksikliğini vermesin. İnşallah 27 Ocak'ta AFAD ve TOKİ'nin yaptığı konutun anahtar teslimini alacağız. Evimiz Olgunlar Mahallesi'ndeydi. Deprem sırasında ağır hasar aldık. Avrupa'da bizi düşünüp de Elazığ'a kadar teşrif edip yardımlarda bulundukları için kendilerine çok teşekkür ederiz. Bizi deprem olduğu zaman da unutmadılar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-24 14:35:04



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