Bakan Soylu, Şehit Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı'yı hastanede ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi altında olan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve Şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.

Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yazıkonak beldesindeki deprem konutlarının incelemesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Bakan Soylu, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret ederek doktorlarından durumları hakkında bilgi aldı.

Hastaneden bir süre kalan Bakan Soylu, ardından Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri ve beraberindeki heyetle ayrıldı.

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