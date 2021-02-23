Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşının ilk dozunu yaptırdı.
Türkiye genelinde aşı çalışmaları devam ederken, Vali Erkaya Yırık da koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Salgının sona ermesi için sırası gelen herkesin aşı olmasının hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Yırık, "Aşıların milletimize sağlık getirmesi ve eski güzel günlerimize dönmemiz temennisiyle vatandaşlarımızın sıhhat bulması ümidiyle sağlıklı günler diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-02-23 19:54:08
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.