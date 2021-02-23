Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşının ilk dozunu yaptırdı.

Türkiye genelinde aşı çalışmaları devam ederken, Vali Erkaya Yırık da koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Salgının sona ermesi için sırası gelen herkesin aşı olmasının hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Yırık, "Aşıların milletimize sağlık getirmesi ve eski güzel günlerimize dönmemiz temennisiyle vatandaşlarımızın sıhhat bulması ümidiyle sağlıklı günler diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-02-23 19:54:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.