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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

DHA

Topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde Murat Bahçeci, 10 yıldır dere ve nehir yataklarından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor. Şimdiye kadar 1000 eser üreten Bahçeci'nin hedefi atölyesini büyütüp halka ücretsiz eğitim vererek hobi kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Deneme yanılma yöntemi ile öğrendiğim için belli bir zaman sonra öğretebilecek seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Bu açıdan öğrenmek isteyen kişilere ücretsiz kurs imkanı da sunuyorum" dedi. 
Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesi'nde zabıta memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Murat Bahçeci (43), işinden arta kalan zamanlarda dere ve nehir yataklarında ağaç kökü topluyor. Daha sonra topladığı ağaç köklerini atölyesinde yapıştırma, kesme ve zımparalama gibi işlemlerden geçirerek sanat eserine dönüştürüyor. İlk başlarda küçüp çaplarda soyut eserler yapan Bahçeci, kendini geliştirmesiyle gerçek boyutlarda at, geyik ve son olarak 'Groot' adlı bir film kahramanını yaptı. 10 yılda bin eser yapan Bahçeci, toplam 5 sergide bir araya getirdi. Ailesinden de destek alan Bahçeci'nin hedefi atölyesini büyütüp vatandaşlara ücretsiz olarak öğreterek hobi kazandırmak.
ÖĞRENMEK İSTEYEN KİŞİLERE ÜCRETSİZ KURS
10 yıldır ağaç köklerinden figürler yaptığını belirten Bahçeci, "Bu figürleri dere ve nehir kenarlarındaki malzemeleri kullanarak yapıyorum. Birkaç defa kişisel sergi açtım ve kurumların düzenlediği sergilere katıldım. Olumlu tepkiler aldım. Palu ilçesinde de bir atölye açıp halkın beğenisine sunarak hem yaptığım ürünleri görmelerini hem de yapmak isteyenlere ücretsiz kurs verermek istiyorum. Bu tarz figürlere başlayalı 10 yıl oldu. Yaklaşık 1000'e yakın eserim oldu. İlk başta soyut figürlerden başladım. Zamanla tecrübe kazandıktan sonra büyük figürler yaptım. 'Groot' adlı bir film kahramanını gerçek boyutlu olarak yaptım. Taştan oyarak yaptığım rölyef çalışmalarım da var. Maket gemi, maket ev, naht gibi eserler de yaptım. Deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğim için belli bir zaman sonra öğretebilecek seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Bu açıdan öğrenmek isteyen kişilere ücretsiz kurs imkanı da sunuyorum" dedi.
Murat Bahçeci'nin oğlu Kürşat Bahçeci ise ailecek sanatla ilgilendiklerini ifade ederek, "Sanata aşığız ve sanat eserleri çıkarmaya çalışıyoruz. Bu eserleri ağaç köklerinden yapıyoruz. Dağda, bayırda, dere kenarında, nereye gitsek bir ağaç kökü görsek hemen alıp eve getiriyoruz. Onu neye dönüştürebiliriz diye konuşup eser çıkarıyoruz. Ben de güzel sanatlar öğrencisiyim. Her yaşa uygun eserler çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Palu Ahmet ÇÖTELİ
2021-03-02 08:35:14

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